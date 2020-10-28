З 26 жовтня в Україні діє нове зонування, в ряді міст посилили карантинні обмеження

Більш того стало відомо про те, що Кабмін планує продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року. Про це зазначено в порядку денному урядового засідання 28 жовтня. Такі заходи пов'язані з продовженням карантину до 31 грудня і погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу.

Українці, втомлені від нових правил і плутанини в деяких моментах, все частіше виявляють готовність виходити на Майдани. Зокрема, жителі Миколаєва, що потрапив в "червону зону", провели на центральній площі мітинг, передає місцеве видання novosti-n.

З понеділка, 26 жовтня, в цьому місті закриті всі дитячі садки, ТРЦ, кінотеатри, скасовані найближчі концерти, в громадському транспорті можна їздити тільки за кількістю місць для сидіння.

Саме тому співробітники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на протест.



Один з учасників акції Володимир Алексєєв запевнив, що люди не проти карантину і не проти влади. А проти подвійних стандартів, що комусь можна працювати в червоній зоні, а комусь - ні.

Зокрема, чоловік нарікає на перевізників, які набивають під зав'язку маршрутки, а також ринки і магазини, де ніхто не контролює карантинні вимоги.

"Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім'ї, діти, як нам жити?", - обурюється учасник мітингу.

Місцева влада звернулася з цією проблемою в Кабмін і профільне міністерство. Миколаїв висунув уряду такі вимоги:

дозволити роботу дитячих садків і дитячих розвиваючих центрів, так як працюють батьки не можуть залишати малюків вдома без нагляду,

відкрити підприємства громадського харчування, які готові до певного обмеження графіка, як це відбувається в інших містах в червоній зоні,

дозволити працювати установам культури, театрам і т.д., з дотриманням обмежень за кількістю відвідувачів і санітарних норм.

Раніше ми повідомляли, експерт Сергій Доротич вважає, що влада посиленням карантину підштовхує населення до самосудів і можливого нового Майдану.

"Ми ще не відійшли від першого карантину, його наслідки позначаться тільки до кінця цього року... Не зроблені висновки ще з минулого карантину. 3 листопада ми виходимо на акцію. Патріотичні настрої бізнесу істотно погіршилися на тлі війни на Сході і погіршення в цілому економічної ситуації. У мене погані передчуття, що все це може скотитися в соціальне протистояння", – попередив аналітик.

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