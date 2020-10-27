У Міністерстві освіти і науки вирішили, як проходитиме прийом до українських вишів у 2021 році

Указ з оновленими правилами прийому абітурієнтів з'явився на сайті відомства, а "Укрінформ" розібрав, чим він відрізняється від аналогічного документа на цей рік.

Як з'ясувалося, головний період вступу до вузів було вирішено перенести з серпня на липень. Крім того, більшість категорій абітурієнтів зможуть подати документи онлайн.

Для українців, які хочуть вступати на технічні спеціальності, стане доступний вибір: складати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури або тільки з мови. У свою чергу, бажаючі вступити на гуманітарну спеціальність такого вибору будуть позбавлені. Для них обов'язковим залишиться тест з мови та літератури.

Ще одним нововведенням стане обмеження на кількість заяв, які учень зможе подати на контракт: не більше 30. Цього року можна було подавати на контракт стільки заяв, скільки захочеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців вже активно готують до повернення до очного навчання. Так, київські школярі по завершенню канікул повернуться до очного навчання.

Про це вже попередила голова Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян.

За її словами, це відбудеться після 29 жовтня, а на дистанційному режимі навчання залишаться лише сім київських шкіл.

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Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Україні, з'явилося важливе попередження.

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