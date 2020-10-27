У Києві питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті наступного року на даний момент не розглядається

За словами радника мера Києва Володимира Бондаренка, інформація, поширювана в соцмережах, неправдива, передає Politеka з посиланням на Вudport.

"Ніяких нарад з підвищення тарифу в КМДА не проводилося, ніяких документів з цього питання не підписувалося і не випускалося", - запевнив чиновник.

У Кличка стверджують, що документ про підвищення тарифів, який можна знайти в соцмережах, – це фейк.

"Завершення виборчої кампанії та її невтішні результати для окремих сил диктують" горе-політикам "необхідність чистих фейків", - підсумував Бондаренко.

Тим часом, в Миколаєві фірми-перевізники зажадали від місцевої влади підвищити вартість проїзду в маршрутках до 7 грн, уточнює ПреступностиНЕТ.

За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, влада на це не погоджується, вимагаючи натомість навести порядок у вже існуючих маршрутках.

Раніше ми писали, що тарифи на проїзд у громадському транспорті в Україні незабаром можуть сильно змінитися. Так, в громадському Союзі "АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ Києва та Київської області" відзначають, що поки вони не говорять про конкретне подорожчання, але і не виключають, що перевізники можуть піти на такий відчайдушний крок.

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