В Кабинете министров выдали макропрогноз роста тарифов на следующие три года
Согласно данным, в 2020-2023 годах на 10-25% подорожают цены на газ, воду, свет, а также на железнодорожные билеты, пишет "Интерфакс-Украина".
Так, повышение тарифов на железнодорожные перевозки уже в этом году ожидается на 17%, в следующие два года - на 22% и 26% соответственно.
Рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в текущем году ожидается на уровне 7,1%, в следующем - на 11,3%, а также по 20% - в 2022-2023 годах.
Брежнева примчалась на свадьбу к Дану Балану в платье, как у Тины Кароль: "Везет людям"
Кристину Асмус поставили на место после "пьяной" выходки: «На Кошкину хочешь быть похожей, чтобы Гарик вернулся»
Звезда Victoria’s Secret пленила размером «дынек» в платье без белья: «Ярче, чем золото»
Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась: "Если трусы с шортами человек путает..."
Кроме того, Минэкономики предупредило о росте цен на газ для населения в следующем году на 19% (и примерно по столько же в последующие два года), на электроэнергию для промпредприятий на 10% в последующие три года (о тарифах для населения не упоминается) и на водоснабжение в текущем году на 23%, в 2021 - на 20% и в последующие два года - на 11% и 5%.
Ранее мы сообщали, в Киеве перевозчики, заявившие об опасности банкротства из-за снижения пассажиропотока в связи с карантином, собираются этой осенью поднять тарифы на проезд.
В частности, за поездку в маршрутке киевлян придется выкладывать до 10 гривен, подорожание составит 2-3 гривны.
Стоит отметить, частным перевозчикам не нужно разрешение города на повышение стоимости проезда. За неделю до повышения они обязаны поставить в известность мэрию, а также предупредить пассажиров – указав дату, с которой начинает действовать новый тариф.
Говоря об убытках, перевозчики, направившие открытое обращение к столичной власти, потребовали разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников.
Напомним, украинцев ждет резкий скачок тарифов, срочное обращение Кабмина
Как сообщала Politeka, украинцам могут списать долги по коммуналке, озвучено главное условие: "Платежи на 12 месяцев..."