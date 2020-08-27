В Кабинете министров выдали макропрогноз роста тарифов на следующие три года

Согласно данным, в 2020-2023 годах на 10-25% подорожают цены на газ, воду, свет, а также на железнодорожные билеты, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, повышение тарифов на железнодорожные перевозки уже в этом году ожидается на 17%, в следующие два года - на 22% и 26% соответственно.

Рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в текущем году ожидается на уровне 7,1%, в следующем - на 11,3%, а также по 20% - в 2022-2023 годах.

Кроме того, Минэкономики предупредило о росте цен на газ для населения в следующем году на 19% (и примерно по столько же в последующие два года), на электроэнергию для промпредприятий на 10% в последующие три года (о тарифах для населения не упоминается) и на водоснабжение в текущем году на 23%, в 2021 - на 20% и в последующие два года - на 11% и 5%.

Ранее мы сообщали, в Киеве перевозчики, заявившие об опасности банкротства из-за снижения пассажиропотока в связи с карантином, собираются этой осенью поднять тарифы на проезд.

В частности, за поездку в маршрутке киевлян придется выкладывать до 10 гривен, подорожание составит 2-3 гривны.

Стоит отметить, частным перевозчикам не нужно разрешение города на повышение стоимости проезда. За неделю до повышения они обязаны поставить в известность мэрию, а также предупредить пассажиров – указав дату, с которой начинает действовать новый тариф.

Говоря об убытках, перевозчики, направившие открытое обращение к столичной власти, потребовали разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников.

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