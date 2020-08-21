Решение о закрытии продажи билетов и изменении маршрута некоторых поездов принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям
Причиной стало усугубление ситуации с распространением китайского вируса. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Politeka.net.
Так, с 00.01 24 августа билеты перестанут продавать на следующих железнодорожных станциях:
- Коломыя
- Острог
- Черновцы
- Радивилов
Отмечается, что поездам, следовавших из Черновцов, изменят маршрут следования.
Кроме того, с 24 августа на вышеперечисленных станциях можно будет только высаживать пассажиров.
Молодящаяся Пугачева в прозрачной юбке дала полюбоваться своими 70-летними формами: "Ноги от ушей!"
«Пошлячек»: Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила
Русская Кардашьян без стыда выпятила свои шары в провокационной позе: "Какой потенциал!"
Российская Кардашьян втиснула внушительные объемы в тесный купальник и показалась на улице: «Хотите…»
К сведению украинцев, на указанных станциях не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
№702 / 701 Львов - Черновцы,
№136 / 135 Черновцы - Одесса,
№7 / 8 Киев - Черновцы,
№117 / 118 Киев - Черновцы,
№98 / 97 Ковель - Киев,
№46 / 45 Ужгород - Лисичанск,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
№122 / 121 Николаев - Ровно,
№232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.
Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:
№8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),
№702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
Напомним, супруга президента Елена Зеленская впервые за долгое время отозвалась в соцсети - после перенесенной пневмонии и заражения китайским вирусом. Первая леди рассказала о том, как протекало лечение.
"Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным", - отметила Зеленская, заявив, что также оказался болен и их с президентом семилетний сын Кирилл.
Напомним, карантин снова ужесточат в Одесской области: что изменится с 24 августа
Как сообщала Politeka, китайский вирус свирепствует в Киеве, тревожные цифры: "В больницах - пять сотен..."
Также Politeka писала, что новый антирекорд по зараженным, Минздрав огласил экстренное решение: как изменится карантин