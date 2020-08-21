Решение о закрытии продажи билетов и изменении маршрута некоторых поездов принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

Причиной стало усугубление ситуации с распространением китайского вируса. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Politeka.net.

Так, с 00.01 24 августа билеты перестанут продавать на следующих железнодорожных станциях:

Коломыя

Острог

Черновцы

Радивилов

Отмечается, что поездам, следовавших из Черновцов, изменят маршрут следования.

Кроме того, с 24 августа на вышеперечисленных станциях можно будет только высаживать пассажиров.

К сведению украинцев, на указанных станциях не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702 / 701 Львов - Черновцы,

№136 / 135 Черновцы - Одесса,

№7 / 8 Киев - Черновцы,

№117 / 118 Киев - Черновцы,

№98 / 97 Ковель - Киев,

№46 / 45 Ужгород - Лисичанск,

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,

№122 / 121 Николаев - Ровно,

№232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

№8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),

№702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Напомним, супруга президента Елена Зеленская впервые за долгое время отозвалась в соцсети - после перенесенной пневмонии и заражения китайским вирусом. Первая леди рассказала о том, как протекало лечение.

"Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным", - отметила Зеленская, заявив, что также оказался болен и их с президентом семилетний сын Кирилл.

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