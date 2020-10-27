В Киеве вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в следующем году на данный момент не рассматривается

По словам советника мэра Киева Владимира Бондаренко, информация, распространяемая в соцсетях, неправдива, передает Politеka со ссылкой на Вudport.

"Никаких совещаний по повышению тарифа в КГГА не проводилось, никаких документов по этому вопросу не подписывалось и не выпускалось", – заверил чиновник.

У Кличко утверждают, что документ о повышении тарифов, который можно найти в соцсетях, – это фейк.

"Завершение избирательной кампании и ее неутешительные результаты для отдельных сил диктуют "горе-политикам" необходимость чистых фейков", – подытожил Бондаренко.

Тем временем, в Николаеве фирмы-перевозчики потребовали от местных властей повысить стоимость проезда в маршрутках до 7 грн, уточняет ПреступностиНЕТ.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, власть на это не соглашается, требуя взамен навести порядок в уже существующих маршрутках.

Ранее мы писали, что тарифы на проезд в общественном транспорте в Украине вскоре могут сильно измениться. Так, в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отмечают, что пока они не говорят о конкретном подорожании, но и не исключают, что перевозчики могут пойти на такой отчаянный шаг.

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