Ось такий він, кінець епохи бідності

Стало відомо про підвищення ціни на газ в Україні після виборів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%, повідомляється на сайті компанія.

Зазначимо, нове подорожчання обурило українців.

"Кінець епохи бідності, початок епохи злиднів», «відгриміли канонади виборів - і пішли рахунки за газ, бо, а що ви зробите?! утретесь!", "Не стали чекати навіть доби після виборів", "вибори ж пройшли, зараз всі няшки народу прилетять"," цей народ можна грабувати нескінченно! Що бандити на держслужбі і роблять", - коментують звістку в мережі.

Також "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).

При цьому експерти попереджали, що може подорожчати відплата для українців.

Тарифи на опалення для побутових споживачів можуть змінюватися мало не кожен місяць. За словами експерта Святослава Павлюка, все залежить від кінцевої ціни на газ, яка становить до 80% у складовій вартості тепла.

Надалі досить ймовірно, що тенденція з подорожчання газу продовжиться. За словами експерта з питань енергетики Валентина Землянського, ціна одного кубометра може скласти від шести до семи гривень за кубометр.

Зазначимо, в Україні почав діяти газовий ринок, на якому пропонують свої послуги понад 40 постачальників. Тепер українці самі можуть вибирати, якій компанії вони платитимуть гроші за постачання газу.

Постачальника можна змінити за власним бажанням. Компанії оновлюють ціни на газ щомісяця, а за п'ять днів до кінця поточного місяця зобов'язані публічно повідомляти ціни на наступний місяць.

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