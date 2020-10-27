Долар продовжить наступ, Євро здивує різким падінням: в НБУ повідомили, чого чекати від курсу валют
Курс валют в Україні 27 жовтня змінить настрій, гривня зуміє переломити безперервне подорожчання конкурентів.
Так, в Національному банку прогнозують, що завтра сто доларів на міжбанку піднімуться на 4,41 пункт. У той же час Євро кинеться в прірву, адже банкнота в сто євро втратить 5,82 грн.
Курс валют в Україні 27 жовтня буде таким:
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100 доларів – 2833,52 грн;
100 євро - 3349,08 грн.
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Зростання відбудеться в кілька етапів, починаючи з січня наступного року.
Збільшення зарплат торкнеться наступної категорії громадян: викладачів у закладах професійної та професійної освіти.
Так, якщо викладачі вищої категорії в січні цього року мали посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, а у вересні цього року - 5 тис.385 грн, то в 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис. 461 грн, а в липні-7 тис. 001 грн.
Посадовий оклад керівника закладу професійної, спеціальної освіти (17 тарифний розряд) у січні поточного року становив 6 тис.306 грн, у вересні - 6 тис. 675 грн. Передбачається, що з січня 2021 зарплата збільшиться до 8 тис.010 грн, а з липня 2021 - до 8 тис. 679 грн.
Загалом протягом 2021 року зарплати працівників освіти будуть збільшені майже на 30%.
Суд постановив звільнити Ситника з посади голови НАБУ
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.
Суд зобов'язав Мін'юст внести відповідні дані в держреєстри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АСК.
"Дійсно, суд сьогодні виніс рішення, яким, зокрема, зобов'язав Мін'юст внести дані в держреєстри щодо того, що Ситник не є директором НАБУ", - сказало джерело в суді.
ОАСК виніс це рішення розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва до Ситника про незаконність його звільнення.
У Мінську силовики били людей при розгоні протесту: відео жорсткого затримання
Протести і страйки в Білорусі набирають нових обертів.
Силовики в Мінську продовжують бити активістів, про це повідомляють ЗМІ і Телеграм-канали.
У столиці люди знову вийшли на акцію. Одні прийшли з плакатами, інші встали в"живий ланцюг".
Однак до місця проведення акцій також привезли і силовиків. Туди попрямували вантажівки, в яких зазвичай їдуть невідомі в балаклавах. На вулицях є і військова техніка.
Через деякий час силовики почали затримання. Вони жорстоко ловили людей і били їх.
Правозахисний центр "Весна" заявляє, що в Білорусі в перший день масових протестів після завершення терміну дії народного ультиматуму силовики затримали вже 335 осіб. Більшість активістів затримали в Мінську. Також затримані є в Бресті, Гродно, Ліді, Могильові.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.
Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.