Доллар продолжит наступление, евро удивит резким падением: в НБУ сообщили, чего ждать от курса валют

Курс валют в Украине 27 октября сменит настроение, гривна сумеет преломить беспрерывное подорожание конкурентов.

Так, в Национальном банке прогнозируют, что завтра сто долларов на межбанке поднимутся на 4,41 пункт. В то же время евро устремится в пропасть, ведь банкнота в сто евро потеряет 5,82 грн.

Курс валют в Украине 27 октября будет таким:

100 долларов – 2833,52 грн;

100 евро – 3349,08 грн.

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Рост произойдет в несколько этапов, начиная с января следующего года.

Увеличение зарплат коснется следующей категории граждан: преподавателей в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования.

Так, если преподаватели высшей категории в январе этого года имели должностной оклад в размере 5 тыс. 087 грн, а в сентябре этого года - 5 тыс. 385 грн, то в 2021 году зарплата увеличится до 6 тыс. 461 грн, а в июле - 7 тыс. 001 грн.

Должностной оклад руководителя учреждения профессионального, специального предвысшего образования (17 тарифный разряд) в январе текущего года состаляла 6 тыс. 306 грн, в сентябре - 6 тыс. 675 грн. Предполагается, что с января 2021 зарплата увеличится до 8 тыс. 010 грн, а с июля 2021 - до 8 тыс. 679 грн.

В целом в течение 2021 зарплаты работников образования будут увеличены почти на 30%.

Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ

Окружной административный суд Киева постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.

Суд обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АСК.

"Действительно, суд сегодня вынес решение, которым, вчастности, обязал Минюст внести данные в госреестры касательно того, что Сытник не является директором НАБУ", - сказал источник в суде.

ОАСК вынес это решение рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к Сытнику о незаконности его увольнения.

В Минске силовики избивали людей при разгоне протеста: видео жесткого задержания

Протесты и забастовки в Беларуси набирают новые обороты.

Силовики в Минске продолжают избивать активистов, об этом сообщают СМИ и Телеграм-каналы.

В столице люди снова вышли на акцию. Одни пришли с плакатами, другие встали в "живую цепь".

Однако к месту проведения акций также привезли и силовиков. Туда направились грузовики, в которых обычно едут неизвестные в балаклавах. На улицах есть и военная техника.

Спустя некоторое время силовики начали задержания. Они жестоко ловили людей и избивали их.

Правозащитный центр "Весна" заявляет, что в Беларуси в первый день массовых протестов после завершения срока действия народного ультиматума силовики задержали уже 335 человек. Большинство активистов задержали в Минске. Также задержанные есть в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев сняли на видео.