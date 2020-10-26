Син популярної української співачки Тіни Кароль Веніамін здивував дорослішим виглядом на новому фото
Домашній знімок 11-річного хлопчика з'явився на одному з фан-акаунтів його матері в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Веня позує в простій домашній обстановці. Хлопчик стоїть перед камерою в шкільній формі і окулярах, і мило посміхається. При цьому можна помітити, що, в порівнянні з минулими його фото, Веня значно підріс.
Відзначимо, що його мати не так часто ділиться кадрами з сином, по всій видимості вважаючи за краще тримати хлопчика подалі від камер і суспільної уваги.
Шанувальники Кароль не могли не прокоментувати фото її сина.
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"росте краш", "дуже хороший хлопчик", "Красунчик який", "Який гарний хлопчик", "Мамин красень", "Мамина гордість. Як же він схожий на Женю", - пишуть фанати співачки.
Додамо, що Веніамін – син Кароль від її покійного чоловіка Євгена Огіра, який пішов з життя в 2013 році після важкої боротьби з раком шлунка.
Як повідомлялося раніше, Кароль стверджує, що постійно обговорює з Венею серйозні теми і прислухається до його думки. За її словами, маленький Веніамін без особливого ентузіазму реагує на можливе поповнення в родині.
"Сестричку або взагалі дітей він поки що сприймає так: вони будуть брати його речі. Я думаю, ми доростемо до цього питання", - відверто заявила Тіна Кароль.
Нагадавши, Кароль приголомшила зізнанням про поповнення в родині: "донечку з коханою людиною...".
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль присоромили за байдуже ставлення до найближчих людей.
Також Politeka писала, що поповнення в родині Тіни Кароль, співачка приголомшила визнанням.