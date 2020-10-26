Син популярної української співачки Тіни Кароль Веніамін здивував дорослішим виглядом на новому фото

Домашній знімок 11-річного хлопчика з'явився на одному з фан-акаунтів його матері в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Веня позує в простій домашній обстановці. Хлопчик стоїть перед камерою в шкільній формі і окулярах, і мило посміхається. При цьому можна помітити, що, в порівнянні з минулими його фото, Веня значно підріс.

Відзначимо, що його мати не так часто ділиться кадрами з сином, по всій видимості вважаючи за краще тримати хлопчика подалі від камер і суспільної уваги.

Шанувальники Кароль не могли не прокоментувати фото її сина.

"росте краш", "дуже хороший хлопчик", "Красунчик який", "Який гарний хлопчик", "Мамин красень", "Мамина гордість. Як же він схожий на Женю", - пишуть фанати співачки.

Додамо, що Веніамін – син Кароль від її покійного чоловіка Євгена Огіра, який пішов з життя в 2013 році після важкої боротьби з раком шлунка.

Як повідомлялося раніше, Кароль стверджує, що постійно обговорює з Венею серйозні теми і прислухається до його думки. За її словами, маленький Веніамін без особливого ентузіазму реагує на можливе поповнення в родині.

"Сестричку або взагалі дітей він поки що сприймає так: вони будуть брати його речі. Я думаю, ми доростемо до цього питання", - відверто заявила Тіна Кароль.

Нагадавши, Кароль приголомшила зізнанням про поповнення в родині: "донечку з коханою людиною...".

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль присоромили за байдуже ставлення до найближчих людей.

Також Politeka писала, що поповнення в родині Тіни Кароль, співачка приголомшила визнанням.