Сын популярной украинской певицы Тины Кароль Вениамин удивил повзрослевшим видом на новом фото
Домашний снимок 11-летнего мальчика появился на одном из фан-аккаунтов его матери в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Веня позирует в простой домашней обстановке. Мальчик стоит перед камерой в школьной форме и очках, и мило улыбается. При этом можно заметить, что, по сравнению с прошлыми его фото, Веня значительно подрос.
Отметим, что его мать не так часто делится кадрами с сыном, по всей видимости предпочитая держать мальчика подальше от камер и общественного внимания.
Поклонники Кароль не могли не прокомментировать фото ее сына.
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«растёт краш», «Очень хороший мальчик», «Красавчик какой», «Какой красивый мальчик», «Мамин красавчик», «Мамина гордость. Как же он похож на Женю», - пишут фанаты певицы.
Добавим, что Вениамин – сын Кароль от ее покойного мужа Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка.
Как сообщалось ранее, Кароль утверждает, что постоянно обсуждает с Веней серьезные темы и прислушивается к его мнению. По ее словам, маленький Вениамин без особого энтузиазма реагирует на возможное пополнение в семье.
«Сестричку или вообще детей он пока что воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса», — откровенно заявила Тина Кароль.
Напомним, Кароль огорошила признанием о пополнении в семье: "Доченьку с любимым человеком...".
Как сообщала Politeka, Тину Кароль пристыдили за наплевательское отношение к самым близким людям.
Также Politeka писала, что пополнение в семье Тины Кароль, певица огорошила признанием.