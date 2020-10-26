Сын популярной украинской певицы Тины Кароль Вениамин удивил повзрослевшим видом на новом фото

Домашний снимок 11-летнего мальчика появился на одном из фан-аккаунтов его матери в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Веня позирует в простой домашней обстановке. Мальчик стоит перед камерой в школьной форме и очках, и мило улыбается. При этом можно заметить, что, по сравнению с прошлыми его фото, Веня значительно подрос.

Отметим, что его мать не так часто делится кадрами с сыном, по всей видимости предпочитая держать мальчика подальше от камер и общественного внимания.

Поклонники Кароль не могли не прокомментировать фото ее сына.

«растёт краш», «Очень хороший мальчик», «Красавчик какой», «Какой красивый мальчик», «Мамин красавчик», «Мамина гордость. Как же он похож на Женю», - пишут фанаты певицы.

Добавим, что Вениамин – сын Кароль от ее покойного мужа Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка.

Как сообщалось ранее, Кароль утверждает, что постоянно обсуждает с Веней серьезные темы и прислушивается к его мнению. По ее словам, маленький Вениамин без особого энтузиазма реагирует на возможное пополнение в семье.

«Сестричку или вообще детей он пока что воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса», — откровенно заявила Тина Кароль.

Напомним, Кароль огорошила признанием о пополнении в семье: "Доченьку с любимым человеком...".

Как сообщала Politeka, Тину Кароль пристыдили за наплевательское отношение к самым близким людям.

Также Politeka писала, что пополнение в семье Тины Кароль, певица огорошила признанием.