Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато подражнила принадами в казковому образі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно голою - з "одягу" на ній тільки боді-арт і прикраси.

Красуня забралася в зарості джунглів заради соковитого кадру. Вона перевтілилася в справжню русалку. Ніколь прийняла жарку позу так, щоб її розмальовані ноги здавалися справжнім хвостом, зі смарагдово-сріблястою лускою.

Крім того, зірка блиснула нічим неприкритим бронзовим бюстом, показавши всю його "стиглість" в найвигіднішому ракурсі.

Здивовані користувачі висловили своє захоплення в коментарях:

"Розкішна🔥"

"Гаряча дорога 🔥 😍 "

"Ух ти красива картинка💚❤💚"

"Люблю це! Краща русалка ️"

"Ти мій улюблений ангел назавжди 😍❤️"

"Піднесено красиво, мені це подобається 🔥 🔥"

"Ти виглядаєш абсолютно сексуально мила. Залишайся в безпеці і будь щасливою, я так сильно люблю тебе!! 💝🤗💝"

Раніше ми повідомляли, Ніколь, яка звикла епатувати публіку відвертими кадрами, в останній раз потрясла гарячим образом у крихітній червоній білизні. Дівчині, яка роками відточувала фігуру в спортзалі, безумовно, є, що показати.

Мереживо натягнулося на величезних принадах до межі: клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, які, здавалося, можуть лопнути в будь-який момент.

Модель прикрилася великим чорним віялом, щоб її шанувальники остаточно не втратили розуму.

Нагадавши, зухвала Ніколь Амато в прозорому ТОПі показала, чим нокаутує чоловіків

А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду