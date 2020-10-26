Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато подражнила принадами в казковому образі
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно голою - з "одягу" на ній тільки боді-арт і прикраси.
Красуня забралася в зарості джунглів заради соковитого кадру. Вона перевтілилася в справжню русалку. Ніколь прийняла жарку позу так, щоб її розмальовані ноги здавалися справжнім хвостом, зі смарагдово-сріблястою лускою.
Крім того, зірка блиснула нічим неприкритим бронзовим бюстом, показавши всю його "стиглість" в найвигіднішому ракурсі.
Здивовані користувачі висловили своє захоплення в коментарях:
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"Розкішна🔥"
"Гаряча дорога 🔥 😍 "
"Ух ти красива картинка💚❤💚"
"Люблю це! Краща русалка ️"
"Ти мій улюблений ангел назавжди 😍❤️"
"Піднесено красиво, мені це подобається 🔥 🔥"
"Ти виглядаєш абсолютно сексуально мила. Залишайся в безпеці і будь щасливою, я так сильно люблю тебе!! 💝🤗💝"
Раніше ми повідомляли, Ніколь, яка звикла епатувати публіку відвертими кадрами, в останній раз потрясла гарячим образом у крихітній червоній білизні. Дівчині, яка роками відточувала фігуру в спортзалі, безумовно, є, що показати.
Мереживо натягнулося на величезних принадах до межі: клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, які, здавалося, можуть лопнути в будь-який момент.
Модель прикрилася великим чорним віялом, щоб її шанувальники остаточно не втратили розуму.
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А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду