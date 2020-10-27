35-річна актриса Настя Задорожна, що знімалася у фільмах "Квартал 95", здивувала несподіваною витівкою та наступним зізнанням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пишній димчастій сукні, схожій на весільну.

Напівпрозора тканина розсипалася навколо дівчини красивими хвилями: втомлена Настя сіла прямо на асфальт і трохи відкинула голову назад.

У підписі актриса розповіла про важкий ремонт у себе вдома, який, на щастя, вже позаду:

"Підводжу підсумки ремонту: для першого разу я легко «відбулася». З бюджету вилетіла максимально, але якщо бути чесною, першою помилкою і було намалювати картинку ідеального ремонту, не встановлюючи фінансових рамок навіть в голові. "А, як-небудь вкладуся". Мій косяк цілком і повністю. Очікування / Реальність. РЕМОНТ, який хотілося закінчити максимум за 4 місяці, зайняв рік. В основному переробка помилок і трохи пандемія. Цей досвід мене підштовхнув на думку: а чи можна було від усього цього перестрахуватися? Звертатися в контори "під ключ"?"

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі згадали в коментарях власний досвід з ремонтом, а інші захопилися Настиним образом:

"Не переживай, перевищення кошторису при ремонті є у всіх, навіть при наявності проекту"

"В першу чергу, це купа нервів, сила-силенна втраченого часу і грошей, але результат змушує про все забути"

"Ремонт для мене це апокаліпсис🤦 ♀️ 2 роки робимо ремонт в приватному будинку і ще стільки ж в планах"

"З брудом і стресом🤣"

"Ремонт асоціюється завжди з жахом і нервуванням ☺ ️"

"Це кошмар наяву...(😮"

"Наречена"

"Краса)"

"Красива дівчина в білому"

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