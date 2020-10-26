Популярна модель з яскравою норвезькою зовнішністю Хільде Осланд змогла вразити спекотними фото в білизні

Дівчиною в рідній Норвегії захоплюються тисячі шанувальників, адже струнка блондинка не залишає нікого байдужими. При цьому модель вже прозвали скандинавським еталоном жінки.

В Instagram за життям моделі спостерігають майже чотири мільйони шанувальників, при цьому завдяки рекламі одягу в соціальних мережах Хільде отримує близько 40 тисяч доларів на рік. Сторінку в Інстаграме вона веде досить активно, постійно підігріваючи інтерес фанатів за допомогою пікантних і відкритих фото.

Дівчина народилася в місті фіордів Бергені. Закінчила університет, навчаючись на економіста і отримавши ступінь бакалавра. Однак після початку роботи швидко зрозуміла, що шоу-бізнес може принести куди більший дохід, ніж її основна спеціальність.

Хільде з часом зайнялася вокалом, взяла участь у співочому конкурсі і навіть прославилася на всю країну. Потім дівчина почала займатися Інстаграмом і вести сторінку більш активно.

Спочатку модель захоплювала тільки в рідній країні Норвегії своїми кадрами, але після модельно зйомки про дівчину швидко дізналися всі.

Ось що пишуть під останнім постом Осланд:

«Все ще димить, так гаряче; Muy bella como siempre ❤️🌹😍😘; Хільда, ти пустунка; Ух ти, прекрасні фотографії і завжди будь щасливим та здоровим і бажаю щасливого дня😍😍; Красиво😍; Приголомшливо 😍🔥🔥; шикарна і красива 😍; Як завжди мило🙂 Чудово🔥; Приголомшливо 🏆 видатне».

Ми також писали, що так як Роуз рекламує одяг для дому, вона не обмежена у виборі, а тому ледь не кожен день показує на фото нові образи. У помаранчевому купальнику Роуз вдалося підкреслити бюст шостого розміру завдяки формі ліфчика.

Прогнувшись в спині і виставивши бюст вперед, модель виглядала досить спокусливо, її тонкий синій халат впав з плечей, оголивши тіло і показавши гідності у вигідному світлі на заході.

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