Знамениті артистки, фітнес-моделі і телеведучі вміють вразити не тільки стильними образами на публіці

Зірки багато працюють над собою, тому проводять годинами в спортзалі, займаючись з тренером і слухаючи поради дієтолога. Щоб показати, як вони виглядають після старанних тренувань, зірки готові навіть роздягнутися на камеру, щоб фанатів від збентеження "кинуло в жар".

Представляємо вам топ фото знаменитостей, які можуть похвалитися підкачаними сідницями в Instagram.

Фітнес-модель Ана Чері прославилася в мережі завдяки своїм фото з тренувань. Дівчина багато займається спортом, тому також відкрила свій онлайн-магазин для фітнес-красунь і тепер постійно демонструє фігуру в лосинах. Ана при цьому завжди робить акцент на сідницях.

Анна Седокова комплексує з приводу фігури через зайву вагу, але завжди показує себе на відпочинку в досить відкритих нарядах. Зірка також робить акцент на пишних стегнах, відзначаючи, що целюліт у неї є, але вона навчилася з ним боротися.

Даша Астаф'єва з початку карантину почала багато займатися і намагається показувати, що саме вона робить для того, щоб привести фігуру в форму. Співачка не тільки не звертає уваги на свою вагу, але і зазначає, що їй більше важлива гармонія тіла, тому з недавніх пір Даша займається йогою.

Настя Квітко є гордою володаркою дійсно пишних сідниць. Дівчина запевняє, що не робила пластики, хоча підліткові фото в мережі свідчать про зворотне. Модель з легкістю показує, як виглядає в бікіні і при цьому стала популярна в Instagram саме завдяки зухвалим "белфі" - Селфі з акцентом на сідниці.

Настя Каменських після схуднення почала все частіше показувати себе без одягу і при цьому отримує сотні незадоволених коментарів за свою поведінку. На думку фанатів, Каменських перегинає палицю тим, що зовсім не приховує достоїнств. Сама ж зірка впевнена, що домоглася ідеальних форм "як у Кім".

Демі Роуз, яку прозвали британською Кардашьян може пишатися собою, так як стала відома досить за короткий термін і саме завдяки зовнішності. Після того, як дівчина фанатично намагалася схуднути і заробила розлад харчової поведінки, вона твердо відмовилася худнути. Уникаючи дієт, Демі запевняє, що так виглядає набагато краще.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер