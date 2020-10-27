Знаменитые артистки, фитнес-модели и телеведущие умеют поразить не только стильными образами на публике

Звезды много работают над собой, поэтому проводят часами в спортзале, занимаясь с тренером и слушая советы диетолога. Чтобы показать, как они выглядят после усердных тренировок, звезды готовы даже раздеться на камеру, чтобы фанатов от смущения "бросило в жар".

Представляем вам топ фото знаменитостей, которые могут похвастаться подкачанными ягодицами в Инстаграм.

Фитнес-модель Ана Чери прославилась в сети благодаря своим фото с тренировок. Девушка много занимается спортом, поэтому также открыла свой онлайн-магазин для фитнес-красоток и теперь постоянно демонстрирует фигуру в лосинах. Ана при этом всегда делает акцент на ягодицах.

Анна Седокова комплексует по поводу фигуры из-за лишнего веса, но всегда показывает себя на отдыхе в весьма открытых нарядах. Звезда также делает акцент на пышных бедрах, отмечая, что целлюлит у нее есть, но она научилась с ним бороться.

Даша Астафьева с начала карантина начала много заниматься и старается показывать, что именно она делает для того, чтобы привести фигуру в форму. Певица не только не обращает внимания на свой вес, но и отмечает, что ей больше важна гармония тела, поэтому с недавних пор Даша занимается йогой.

Настя Квитко является гордой обладательницей действительно пышных ягодиц. Девушка уверяет, что не делала пластики, хотя подростковые фото в сети свидетельствуют об обратном. Модель с легкостью показывает, как выглядит в бикини и при этом стала популярна в Инстаграм именно благодаря дерзким "белфи" - селфи с акцентом на ягодицы.

Настя Каменских после похудения начала все чаще показывать себя без одежды и при этом получает сотни недовольных комментариев за свое поведение. По мнению фанатов, Каменских перегибает палку тем, что совсем не скрывает достоинств. Сама же звезда уверена, что добилась идеальных форм "как у Ким".

Деми Роуз, которую прозвали британской Кардашьян может гордиться собой, так как стала известна довольно за короткий срок и именно благодаря внешности. После того, как девушка фанатично пыталась похудеть и заработала расстройство пищевого поведения, она твердо отказалась худеть. Избегая диет, Деми уверяет, что так выглядит намного лучше.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике