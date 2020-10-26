Українці можуть насолоджуватися, ймовірно, останніми теплими днями

Про це у прогнозі погоди зазначила синоптик Наталка Діденко, який вона оприлюднила у власному Facebook.

За її словами, теплу погоду в українських регіонах спровокує антициклон, тому опади малоймовірні.

Якщо дощитиме, то лише на Півдні та в окремих районах.

"Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів", - зазначила Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Завтра, 26 жовтня, у столиці буде без опадів. Однак, як попереджає синоптик, вранці можливі тумани.

"У Києві 27-го жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14+16 градусів. Гуляйте на здоров'я, грійтеся, не уникайте скупчення жовтого листя, робіть з нього красиві пишні віночки і уникайте тісного скупчення людей", - резюмувала Діденко у свіжому прогнозі погоди.

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Зокрема, українські синоптики обіцяють наступного місяця теплу погоду та невелику кількість опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.

Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.

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