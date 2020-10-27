Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала бюст в занадто відкритому вбранні

Демі часто показує на особистих фото в Instagram, як веселиться на пляжі, влаштовує яскраві прогулянки на узбережжі або розважається в ресторанах і барах. Так як модель не ділиться домашніми кадрами, на особистих Селфі з відпочинку дівчина завжди виглядає дуже відверто і зухвало.

Кожен наряд, в якому Роуз з'являється на публіці, вражає фанатів. Вся справа в тому, що Демі зовсім не приховує своїх достоїнств, любить показувати бюст без білизни і ніколи не приховує сідниць, демонструючи ті в непристойних Екстра-міні.

Цього разу на фото Демі позувала в сукні кольору металік із золотистим відблиском і декольте нижче пупка. Ледве приховавши груди, Роуз виглядала дуже задоволеною. Моделі вдалося справити належне враження на вечірці, адже вона зовсім нічого не приховала:

"Золотий образ; найкраще🔥;♥ ️🌹 😘 🔥яка гарна жінка, на яку я міг би дивитися вічно хмммм; вражаючий вид на вафельки; смакота .... ♥ ️ ✨ ; Один день у твоєму житті тільки один; Краса, найгостріша страва😍 я закоханий 😍; Демі, привабливе фото! Поцілунок поцілунок; я хочу жити з тобою назавжди, красуні Демі Роуз, і я хочу одружитися з тобою, гарненька; виглядає приголомшливо;Ти виглядаєш так чарівно; наскільки ти красива і приємно рожева».

Темноволоса модель також ділиться новими кадрами в розділі Сторі майже кожен день. На відміну від популярних фітнес-моделей – Ани Чері, Лексі Кай, Соммер Рей та інших, дівчина не акцентує увагу на спорті. Роуз вважає за краще показувати виключно фото з пляжу і свого відпочинку.

Як правило, на кадрах молода знаменитість хвалиться поповненням у своїй колекції бікіні або дивує образом під час відпочинку в клубі або ресторані. Демі завжди робить акцент саме на пишному бюсті, вважаючи той своєю гордістю, адже вона не робила пластичних операцій.

У чорному бікіні зі шнурівкою під грудьми Роуз і правда виглядала вельми спокусливо, а накидка на стегнах з бахромою ідеально доповнила Пляжний лук.

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