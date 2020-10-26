Суддя шоу "Майстер Шеф" Екстор Хіменес-Браво весело провів час зі співачкою Настею Каменських і репером Потапом

Відомий кухар виклав кадри їхнього спільного відпочинку на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net. Він зустрівся із зірковою парою в ресторані і мило з ними поспілкувалися за столом. Як відомо, Настя Каменських співає пісні іспанською мовою, тому бесіда з Ектором стала для неї хорошим тренуванням, вона так захопилася, що перестала звертати увагу на коханого чоловіка.

На дружню зустріч співачка прийшла в теплому вовняному светрі білого кольору, чорній моряцькій безкозирці, її чоловік на фото позує в білій футболці з принтом і келихом з коктейлем в руці. Ектор теж віддав перевагу легкому одягу.

"Шматочок нашого бранчу з @kamenskux та @realpotap в ресторані. З‘їли імператорську качку та попрактикували іспанську Насті. Ідеальний день в гарній компанії! 🥂 ",- поділився своїми враженнями кулінар в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях обговорили посиденьки зірок і злегка висміяли продюсера за розгублений вигляд за столом:

"Потап робить вигляд, що розуміє про що говорить Ектор з Настею, і це так помітно)) а взагалі ви всі класні💙 💛"; "Знання іспанської: рівень Потап"; "Ця Настя якась перелякана весь час"; "Чудова компанія!🔥 🔥 🔥 Іспанська не знайома, але звучить красиво!❤".

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