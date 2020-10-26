Українська співачка, вокалістка студії "Квартал 95", Марта Адамчук здивувала екстравагантним образом у пишній сукні

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, для якого приміряла вельми незвичайний наряд. У кадрі красуня позує, йдучи по розкішному залу в мішкуватому чорному платті до підлоги. Судячи з позі, їй довелося підібрати довгий поділ, щоб не наступати на нього. Через складний дизайн сукні не можна зрозуміти, на чому воно тримається.

Сукня залишила плечі Марти відкритими, і можна помітити, що дівчина не одягла нижню білизну. Її аристократичний образ, який підійшов би для королівського балу, доповнила Підвіска, золоті сережки і сувора зачіска.

"На високій швидкості в новий тиждень. Красиво))", - поділилася вона своїми емоціями в описі.

Раніше березня Адамчук і Віра Кекелія показали, як провели день місцевих виборів в Україні. Дівчата сфотографувалися, весло посміхаючись на камеру. Віра вбралася в чорний піджак і бежеву водолазку з принтом, родзинкою її образу стала губна помада винного кольору. Марта відображена в піджаку світлого відтінку, вона підкреслила свої виразні очі якісним макіяжем.

"На вибори, як на свято", - підписала знімок Марта і викликала бурю емоцій в коментарях.

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