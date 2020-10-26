Украинская певица, вокалистка студии "Квартал 95", Марта Адамчук удивила экстравагантным образом в пышном платье

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, для которого примерила весьма необычный наряд. В кадре красотка позирует, идя по роскошному залу в мешковатом черном платье до пола. Судя по позе, ей пришлось подобрать длинный подол, чтобы не наступать на него. Из-за сложного дизайна платья нельзя понять, на чем оно держится.

Платье оставило плечи Марты открытыми, и можно заметить, что девушка не надела нижнее белье. Ее аристократичный образ, который подошел бы для королевского бала, дополнила подвеска, золотые сережки и строгая прическа.

"На высокой скорости в новую неделю. Красиво))", - поделилась она своими эмоциями в описании.

Ранее Марта Адамчук и Вера Кекелия показали, как провели день местных выборов в Украине. Девушки сфотографировались, весло улыбаясь на камеру. Вера нарядилась в черный пиджак и бежевую водолазку с принтом, изюминкой ее образа стала губная помада винного цвета. Марта запечатлена в пиджаке светлого оттенка, она подчеркнула свои выразительные глаза качественным макияжем.

«На выборы, как на праздник», - подписала снимок Марта и вызвала бурю эмоций в комментариях.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

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