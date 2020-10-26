Скандальне фото вже в мережі

Відомий музикант і учасник групи ТНМК Фагот вляпався в новий скандал

Про це пише ТСН.

Як відомо, кілька днів тому Олег Михайлюта, якого всі знають під псевдонімом Фагот, повідомив, що заразився китайським вірусом.

Музикант і учасник групи ТНМК заявляв, що відчуває відповідальність, тому залишатиметься вдома, поки тест на китайський вірус не буде негативним.

Але вчора Олега Михайлюту засікли на території заміського комплексу для відпочинку. Більш того, Фагот був без захисної маски на обличчі, наражаючи на небезпеку гостей.

Поруч з чоловіком, схожому на Фагота, сиділа жінка, яка здалеку нагадує дизайнера Ольгу Навроцьку.

"Артист поводився так, ніби не хворий і нехтував карантинними заходами, перебуваючи в закладі без маски", - повідомила очевидець в коментарі журналістам.

Не виключено, що Фагот міг уже одужати, але офіційних заяв музикант у соцмережах не робив.

Варто відзначити, що ще вчора музикант в схожому одязі вітав українців з Днем автомобіліста в своєму Instagram.

Більш того, Фагот похвалився своїм першим автомобілем в житті і виставив фото на тлі розкішного позашляховика.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і привітали Олега Михайлюту з серйозною покупкою.

"Вітаю, хороший вибір", " вітаю! Нехай служить! Ти заслуговуєш кращого!", "Ой хороша, не фарбована не біта!", "Вітаю, нехай газує", " Круто. Красунчик. Собі чи що купити Ікса", "Ну нарешті це сталося", - підтримали його фанати.

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