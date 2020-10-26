Відомий музикант і учасник групи ТНМК Фагот вляпався в новий скандал
Про це пише ТСН.
Як відомо, кілька днів тому Олег Михайлюта, якого всі знають під псевдонімом Фагот, повідомив, що заразився китайським вірусом.
Музикант і учасник групи ТНМК заявляв, що відчуває відповідальність, тому залишатиметься вдома, поки тест на китайський вірус не буде негативним.
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Але вчора Олега Михайлюту засікли на території заміського комплексу для відпочинку. Більш того, Фагот був без захисної маски на обличчі, наражаючи на небезпеку гостей.
Поруч з чоловіком, схожому на Фагота, сиділа жінка, яка здалеку нагадує дизайнера Ольгу Навроцьку.
"Артист поводився так, ніби не хворий і нехтував карантинними заходами, перебуваючи в закладі без маски", - повідомила очевидець в коментарі журналістам.
Не виключено, що Фагот міг уже одужати, але офіційних заяв музикант у соцмережах не робив.
Варто відзначити, що ще вчора музикант в схожому одязі вітав українців з Днем автомобіліста в своєму Instagram.
Більш того, Фагот похвалився своїм першим автомобілем в житті і виставив фото на тлі розкішного позашляховика.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і привітали Олега Михайлюту з серйозною покупкою.
"Вітаю, хороший вибір", " вітаю! Нехай служить! Ти заслуговуєш кращого!", "Ой хороша, не фарбована не біта!", "Вітаю, нехай газує", " Круто. Красунчик. Собі чи що купити Ікса", "Ну нарешті це сталося", - підтримали його фанати.
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