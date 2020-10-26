Скандальное фото уже в сети

Известный музыкант и участник группы ТНМК Фагот вляпался в новый скандал

Об этом пишет ТСН.

Как известно, несколько дней назад Олег Михайлюта, которого все знают под псевдонимом Фагот, сообщил, что заразился китайским вирусом.

Музыкант и участник группы ТНМК заявлял, что чувствует ответственность, поэтому будет оставаться дома, пока тест на китайский вирус не будет отрицательным.

Но вчера Олега Михайлюту засекли на территории загородного комплекса для отдыха. Более того, Фагот был без защитной маски на лице, подвергая опасности гостей.

Рядом с мужчиной, похожем на Фагота, сидела женщина, которая издалека напоминает дизайнера Ольгу Навроцкую.

"Артист вел себя так, будто не болен и пренебрегал карантинными мерами, находясь в заведении без маски", - сообщила очевидец в комментарии журналистам.

Не исключено, что Фагот мог уже выздороветь, но официальных заявлений музыкант в соцсетях не делал.

Стоит отметить, что еще вчера музыкант в похожей одежде поздравлял украинцев с Днем автомобилиста в своем Instagram.

Более того, Фагот похвастался своей первым автомобилем в жизни и выставил фото на фоне роскошного внедорожника.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и поздравили Олега Михайлюту с серьезной покупкой.

"Поздравляю, хороший выбор", "Поздравляю! Пускай служит! Ты заслуживаеш лучшего!", "Ой хороша, не крашена не бита!", "Поздравляю, пусть газует", "Круто. Красавчик. Себе что ли купить Икса", "Ну наконец-то это случилось", - поддержали его фанаты.

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