Известный музыкант и участник группы ТНМК Фагот вляпался в новый скандал
Об этом пишет ТСН.
Как известно, несколько дней назад Олег Михайлюта, которого все знают под псевдонимом Фагот, сообщил, что заразился китайским вирусом.
Музыкант и участник группы ТНМК заявлял, что чувствует ответственность, поэтому будет оставаться дома, пока тест на китайский вирус не будет отрицательным.
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Но вчера Олега Михайлюту засекли на территории загородного комплекса для отдыха. Более того, Фагот был без защитной маски на лице, подвергая опасности гостей.
Рядом с мужчиной, похожем на Фагота, сидела женщина, которая издалека напоминает дизайнера Ольгу Навроцкую.
"Артист вел себя так, будто не болен и пренебрегал карантинными мерами, находясь в заведении без маски", - сообщила очевидец в комментарии журналистам.
Не исключено, что Фагот мог уже выздороветь, но официальных заявлений музыкант в соцсетях не делал.
Стоит отметить, что еще вчера музыкант в похожей одежде поздравлял украинцев с Днем автомобилиста в своем Instagram.
Более того, Фагот похвастался своей первым автомобилем в жизни и выставил фото на фоне роскошного внедорожника.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и поздравили Олега Михайлюту с серьезной покупкой.
"Поздравляю, хороший выбор", "Поздравляю! Пускай служит! Ты заслуживаеш лучшего!", "Ой хороша, не крашена не бита!", "Поздравляю, пусть газует", "Круто. Красавчик. Себе что ли купить Икса", "Ну наконец-то это случилось", - поддержали его фанаты.
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