Час низьких тарифів на газ минув, зовсім скоро українці зіткнуться з різким подорожчанням

Як повідомляє Politeka.net, ціни можуть постійно зростати до кінця лютого наступного року. Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус попередив на онлайн-дискусії Energy Inside.

"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона вище 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими", - заявив чиновник. - "Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить".

За словами Андрія Геруса, в цілому вартість палива стане відносно стабільною і буде триматися на середньому рівні. В Україні почалася "лібералізація ринку газу", яка завжди вигідна постачальникам, але не завжди хороша для споживачів. Це означає, що вартість газу тепер залежить від націнки компаній і конкуренції між ними.

Аналітик Єгор Комов заявив "Обозревателю", що під час опалювального сезону Тарифи можуть зрости до 16%. За його прогнозом, вже в грудні вартість газу підвищиться з 5,4 до 7 гривень - менше, ніж минулого року, але помітно дорожче, ніж зараз. Компанії можуть змінювати газові тарифи хоч кожен місяць, в той же час, є можливість купити у постачальника річний пакет послуг і платити за газ за стабільними цінами.

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