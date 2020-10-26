Українцям будуть за новою методикою нараховувати податок на нерухомість

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Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. Тобто, заплатять більше ті українці, які живуть у центральних частинах міст.

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"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Стягуватимуть податок виходячи з вартості житла", - попередив нардеп Данило Гетманцев.

Зараз розмір податку на нерухомість становить до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Оскільки в наступному році доведеться платити за поточний, то і розмір мінімалки потрібно враховувати відповідний.  У 2020 році отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за кожен "зайвий" квадрат.

Наприклад, у вас є квартира в 100 квадратів в місті, де  місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. Тому вам доведеться заплатити за "зайві" 40 квадратів (2833 гривень).

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Якщо ж нерухомість здається в оренду, то податкової пільги не буде, і власники будуть платити за кожен квадратний метр.

Більш того, власникам такої нерухомості доведеться ще платити по 19% з кожного щомісячного платежу по оренді.

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