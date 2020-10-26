Украинцам будут по новой методике начислять налог на недвижимость

Об этом пишет Обозреватель.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. То есть, заплатят больше те украинцы, которые живут в центральных частях городов.

"К примеру, если у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взымать налог исходя из стоимости жилья", – раскрыл все нюансы парламентарий Даниил Гетманцев.

Если на сегодняшний день размер этого налога составляет до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Поскольку в следующем году придется платить за текущий, то и размер минималки нужно учитывать соответствующий. В 2020 году получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат.

Например, у вас есть квартира в 100 квадратов в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. Поэтому вам придется заплатить за "лишние" 40 квадратов (2833 гривен).

Если же недвижимость сдается в аренду, то налоговая льгота автоматически отменяется, и владельцы будут платить за каждый квадратный метр.

Более того, владельцам такой недвижимости придется еще платить по 19% с каждого ежемесячного платежа по аренде.

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