Британська супермодель Демі Роуз, яку порівнюють з американською іконою Кім Кардаш'ян, похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку
Знімками красуня поділилася в Instagram, передає Politeka.
"Мрія", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Демі Роуз показує спершу ідеальний, розкішний вид на море, після чого перемикає камеру на фронтальну, хвалячись бездоганною фігурою в ідеальній позі.
Уточнимо, що шанувальники не змогли захопитися знаменитими «близнючками» Роуз, оскільки кадри вона викинула в сторіс.
Напідпитку Ткач з "Квартал 95" приголомшив витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео
71-річна Пугачова в окулярах і міні-спідниці потрясла видом поруч з квітучим Галкіним: "далі нікуди"
"Бюст накачала?": зірка "Квартал 95" у сміливому декольте показала зайве на сцені
Корольова показала, якою була до пластики і уколів краси разом з Собчак: "Красуня і чудовисько"
Як повідомлялося до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала сміливий образ в прозорій сукні.
Дівчина прославилася ще до того, як завела сторінку в мережі. Проте, саме активність в інтернет-мережі принесла їй справжню популярність.
Як відомо, Роуз приїхала в Сполучені Штати з Великобританії ще п'ять років тому.
У США Роуз почала брати участь в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати до відомих журналів.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер