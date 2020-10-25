Британська супермодель Демі Роуз, яку порівнюють з американською іконою Кім Кардаш'ян, похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку

Знімками красуня поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Мрія", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Демі Роуз показує спершу ідеальний, розкішний вид на море, після чого перемикає камеру на фронтальну, хвалячись бездоганною фігурою в ідеальній позі.

Уточнимо, що шанувальники не змогли захопитися знаменитими «близнючками» Роуз, оскільки кадри вона викинула в сторіс.

Як повідомлялося до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала сміливий образ в прозорій сукні.

Дівчина прославилася ще до того, як завела сторінку в мережі. Проте, саме активність в інтернет-мережі принесла їй справжню популярність.

Як відомо, Роуз приїхала в Сполучені Штати з Великобританії ще п'ять років тому.

У США Роуз почала брати участь в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати до відомих журналів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер