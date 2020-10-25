36-річна українська спортсменка й тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розбурхала рельєфами в тісному костюмчику

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала накачану фігуру, обтягнуту в коричневий спортивний костюм.

Аніта повернулася до камери спиною, відставивши одну ногу широко назад, при цьому вигідно підкресливши спокусливі лінії. Її пружним "горішком" не захопиться хіба що сліпий.

Дівчина кинула зухвалий погляд через плече й підписала фото: "П - просто костюм красивий)".

Користувачі кинулися із захопленням коментувати побачене. Не дарма Аніта довгі роки відточувала фігуру в спортзалах, дівчину порівнюють зі скульптурою:

"і поза відмінна, підкреслює костюмчик😉"

"Або П - в незрозумілих ситуаціях качай те що на букву П))"

"Та й ви нічого так) 😉"

"П - просто гарна модель 😍"

"Шикарний костюм 😍 а ви ще крутіше 🔥"

"Дуже красивий, особливо ззаду 👏"

"Просто скульптура! 👌👌👌🔥"

"І кут зйомки обраний правильно 🤓"

"Ось воно Wowbody! Шикарна Аніта!"

"Така попа в такому і в будь-якому костюмі супер 🔥 😂 🙌 "

Раніше ми повідомляли, Луценко вразила романтичним фото, позуючи на розжарених сонцем валунах. Фото було зроблено під час відпочинку в Єгипті: курорт курортом, а тренування ніхто не відміняв. Судячи з усього, Аніту зняли під час активної прогулянки. Спортсменка була в білій сорочці, коричневих бриджах і світлих черевиках.

"Супер Аніта!!!! Ви мій натхненник. Добре, що є такі люди як ви! Суцільний позитив!", "Як на обкладинку журналу 😍", "Фотограф молодець! Супер фото", - коментували користувачі.

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