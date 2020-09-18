Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала себя и рассказала об элегантности

На фото Анита позировала в белых штанах и в босоножках. Красотка дополнила образ ярким макияжем и блестящей укладкой. Звезда задрала ногу одну, а руками прикрыла грудь. Неизвестно, надела что-то сверху Луценко или снималась топлес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Элегантность – это уважение к себе. Это акцент на ухоженности и естественности. Это здоровье в приоритете. Это умение не бросаться в глаза, но запомниться", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты меня опередила, тоже хотела поделиться)) Очень отзывается текст", "Нереальная на этом снимке", "Идеально сказано", "Текст потрясающий, но фото!.. заставляет забыть слова!", "Анита ты просто пушка бомба!!!! Крутая и очень красивая!!!!".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала безупречное тело на новом фото.

Так, на своей странице в Инстаграм Луценко разместила свежее фото, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера, набросив пиджак на голое тело.

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