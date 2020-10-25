Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром з відпочинку



Як передає Politeka.net, новий кадр пишнотіла знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, зараз Демі проводить відпочинок на сонячних Мальдівах і без перестану радує своїх шанувальників пейзажами з райських островів.

Цього разу фігуриста модель вирішила у всій красі показати своє неймовірне тіло.

Одягалася Роуз лише в шовковий халат, забувши не тільки про сором, але і про білизну. Спокусливо оголивши зону декольте, модель продемонструвала шикарні груди, а виставлена вперед нога лише додала пікантності її образу.

Параметри Роуз далекі від загальноприйнятих, та й зростання дівчини аж ніяк не 180 сантиметрів. Низькоросла Демі-володарка пишних форм і тонкої талії. Однак це не завадило їй досягти успіху в модельному світі.

Раніше Демі Роуз записала сторіз, представивши в чорно-білому купальнику. Модель підняла камеру на себе, щоб продемонструвати апетитний вигляд зверху, як можна краще.

Тканина навряд чи утримувала пишні груди, від якої не можна було відірвати погляду. Також Роуз одягла білосніжні плавки, які підкреслили її тонку талію.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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