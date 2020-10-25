Українська виконавиця Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, показала, як виглядало ще до того, як стати відомою
Співачка регулярно ділиться зі своїми шанувальниками знімками зі звичного і творчого життя, повідомляє Politeka.net. Цього разу артистка здивувала підписників архівним фото.
Зірка опублікувала знімок, на якому їй всього 16 років. Світле волосся, нафарбовані вії і мила посмішка - здається зірка практично не змінилася з того часу, хоча вже пройшло 27 років.
"Знайшла у мами фотографію, мені тут 16 років", - написала виконавиця.
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За шість годин пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів.
"Відразу видно, що не роблена, а справжня краса", " красива, модна, стильна - як завжди!!!🌹 👍 😍 ", "Вже тоді дуже ефектна і яскрава!❤ ️ ", "З кожним роком все красивіше❤️", "красуня", "Гарненька така)", " красива, яскрава!!!", "Така гарненька😍"," Гарнюнечка 😊 🌸 🌸 🌸", " дуже красива, ніжна і кохана дівчина 🌟❤️💐👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "абсолютно не змінилася😍 😍 😍", "чудова", " красуня! 👍 Риси обличчя не змінилися😊 🌹 🌹 🌹", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Камалія з сім'єю заразилися китайським вірусом ще 11 вересня, а 23 - зірка розповіла, про те, як протікає хвороба.
"Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше, їздили в Олександрівську, КТ показало до 40% ураження легень! Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці, то госпіталізація неминуча!",- зізналася співачка.
На щастя все обійшлося і зірка стала ділитися інформацією про свої будні.
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