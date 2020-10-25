Американська фітнес-модель Ана Чері поділилася пікантними фото з дому

Фітнес-красуня пишається своєю фігурою і підкреслює, що вона проти дієт. Незважаючи на те, що деякі критикують в Instagram її фігуру, Ана не звертає на це увагу і продовжує займатися в звичному режимі. Так як дівчина любить себе, вона часто знімається в білизні або відвертих костюмах в спеціальних фотосесіях.

Ана підкреслює достоїнства кожен раз по-різному, використовуючи всіляку обстановку, прикраси, зміни іміджу і навіть косплеїт деяких супергероїнь (Супер-жінка, Жінка Кішка і інші). Цього разу дівчина подражнила виглядом в прозорій накидці і чорно-сірій білизні. Вона надала своєму образу зухвалості завдяки сітчастій накидці, тому акцентувала на ній увагу:

"Сподіваюся, у вас був хороший день.Люблю цей топ для спекотної погоди, він такий свіжий 😋Слава богу, в найближчі кілька днів погода трохи охолоне, а потім стане жарко якраз до вихідних 🙌 🏼 » - написала Ана під постом.

Ось що відповідають в мережі:

"Будь ласка, покажи ще свої красиві ніжки і смачні пальчики ?! 👣 😋 ♥ ️ ; Смачно❤️❤; дуже гарний образ; Я в захваті від твоєї краси; мотивація! 🙌 🏻 ; Симпатичний Топ; справжня краса .... ❤ ️ ❤ ; Красиво 😍; Поцілунок мене; Красиво 🔥❤️; Краща Краса; Ти виглядаєш так жарко, як ти, Бебі» Прекрасно 👌 👌 👌 Так У мене слюні пускають 😮 над твоїми фото».

Раніше ми писали, що Ана часто змінює образи і рекламує одяг власного виробництва. Щоб привернути увагу до себе, Чері постійно показує на фото свої достоїнства і з гордістю підкреслює: вона не худне і не любить дієт. Дівчині подобається більше смачно харчуватися і багато займатися в спортзалі, а обмежувати себе в їжі вона не рекомендує.

При цьому Ана слід правилам здорового способу життя і їсть корисну їжу, періодично розповідаючи в Instagram рецепти смакоти, що готує для себе і чоловіка. На одному зі своїх фото спортсменці вдалося захопити незвичним для себе виглядом.

Дівчина приміряла білу сукню з глибоким вирізом на грудях і доповнила пікантний образ безліччю акуратних прикрас. Допомогти виглядати жарко і стильно одночасно зірці допомогли також акуратна укладка і природний макіяж.

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