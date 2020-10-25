Перша леді України Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським вже проголосували на місцевих виборах, 25 жовтня. Наряд дружини президента викликав фурор

На відміну від своїх попередниць, які віддавали перевагу більш класичним комплектам, стриманим кольорам і зачіскам, Олена здивувала простим, навіть дещо домашнім образом.

Так, дружина Зеленського прибула до виборчої дільниці в злегка укороченому, вільного крою, светрі жовтого кольору, спортивних чорних штанях, білих кедах, з хвостиком, зав'язаним стрічкою національних кольорів. В руках Олена тримала мобільний телефон та чорні сонцезахисні окуляри.

У прес-службі офісу Президента, відзначають, що подружжя віддало свої голоси за кандидатів на одній з виборчих дільниць столиці, дотримуючись карантинних норм. А на виході з дільниці Володимир та Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональному опитуванні, відповівши на п'ять запитань.

До речі, Марина Порошенко, будучи першою леді, з'являлася на важливих заходах в приталених нарядах, з легкою ноткою розкоші. Цього разу вона голосувала в сірому костюмі, що складався з піджака й спідниці, з тонким пояском. Зеленська ж обрала інший підхід, щоб сподобатися українцям.

Раніше ми повідомляли, перша леді вразила витонченим образом під час зустрічі з дружиною турецького президента Еміне Ердоган. Остання запросила Олену на екскурцію по палацу Долмабахче, який з 1984 року є музеєм.

Зеленська вибрала для візиту в палац сукню облягаючого силуету оксамитової структури сапфірового кольору, з асиметричним декольте. Свій образ вона доповнила чорним ремінцем в області талії, туфлями-човниками і вишуканими прикрасами. Зеленська зібрала волосся в низький елегантний пучок, а обличчя підкреслила ніжним макіяжем.

Нагадавши, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри.

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