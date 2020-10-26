Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала ідеальний образ для відпочинку на пляжі

Темноволоса модель ділиться новими кадрами в розділі Сторі майже кожен день. На відміну від популярних фітнес-моделей – Ани Чері, Лексі Кай, Соммер Рей та інших, дівчина не акцентує увагу на спорті. Роуз вважає за краще показувати виключно фото з пляжу і свого відпочинку.

Як правило, на кадрах молода знаменитість хвалиться поповненням у своїй колекції бікіні або дивує образом під час відпочинку в клубі або ресторані. Демі завжди робить акцент саме на пишному бюсті, вважаючи той своєю гордістю, адже вона не робила пластичних операцій.

У чорному бікіні зі шнурівкою під грудьми Роуз і правда виглядала вельми спокусливо, а накидка на стегнах з бахромою ідеально доповнила Пляжний лук.

"Привіт, Демі, як справи?; просто розкішне малятко і чарівна дівчинка💖 💖; Як можна забути цю дівчинку🔥❤️; гарний вигляд; дівчина ожини така мила; досить крутий наряд 👍. Дай вгадаю? ... Ви не знайдете цього в магазинах Target 🎯. Ха-ха, ти чудово виглядаєш👍 🔥 🇺 🇸; я буду їсти тебе весь день; симпатична гаряча Гарненька мілфа🔥; вона дійсно приголомшлива жінка, м'яко кажучи!; Я не думаю, що я дійсно хочу підписатися на когось іншого ... коли-небудь; 🔥 приголомшливо🔥 😍 💋».

Ми також писали, що так як Роуз рекламує одяг для дому, вона не обмежена у виборі, а тому ледь не кожен день показує на фото нові образи. У помаранчевому купальнику Роуз вдалося підкреслити бюст шостого розміру завдяки формі ліфчика.

Прогнувшись в спині і виставивши бюст вперед, модель виглядала досить спокусливо, її тонкий синій халат впав з плечей, оголивши тіло і показавши гідності у вигідному світлі на заході.

"У неї такі заходи сонця...; мій милий водій😁 😘; ідеально; За кермом світу; Ти така мила крихта; хороший Поштовий малюк, дійсно красиве тіло😍 😍; бездоганна Краса💯 🔥 😮 😍; схоже на Андроїд ... Думаю, просто потрібно трохи освітлення на цій фотографії, тоді відмінно! 😉 ; Так мило за зарулила по повній🌸; розкішна дівчина і розкішні форми", - пишуть користувачі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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