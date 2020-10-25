Перед голосуванням президента Володимира Зеленського на місцевих виборах 2020 відбувся конфуз

Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув на голосування в Києві на Оболоні вранці 25 жовтня.

У той час як він заходив на дільницю, з натовпу присутніх там вибігла активістка Femen задерла спідницю і показала геніталії, пофарбовані в зелений колір. При цьому на її спідниці був напис Zexist.

"Покажи ще", - чути, як кричить хтось із натовпу.

Зазначимо, після голосування Зеленський також взяв участь в опитуванні І відповів на п'ять питань.

При цьому у президента запитали, скільки коштує його "всенародне опитування", і як він звітуватиме перед суспільством. На це Зеленський відповів, що коли буде звіт, то всі побачать всі цифри.

Потім хтось із людей запитав, чому Зеленський відмовився від свого образу "народного президента".

А от спікер Верховної Ради Дмитро Разумков брати участь в опитуванні від президента не став.

"Теоретично, це ж закрийте опитування... Мені є чим зайнятися... Мабуть, не вийде (взяти участь в опитуванні-ред.)", - сказав глава парламенту.

Також спікер відмовився розкривати свою позицію, якими б були його відповіді на п'ять питань, якби він все ж взяв участь в опитуванні. Крім того, він сказав, що не має наміру Шукати волонтерів, яких за його словами "на жаль" не побачив на дільниці.

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Як повідомляла Politeka, Разумков з посмішкою продинамив скандальні п'ять питань Зеленського:"мені є чим зайнятися".

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