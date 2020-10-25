Перед голосованием президента Владимира Зеленского на местных выборах 2020 произошел конфуз
Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл на голосование в Киеве на Оболони утром 25 октября.
В то время как он заходил на участок, из толпы собравшихся там выбежала активистка Femen задрала юбку и показала гениталии, выкрашенные в зеленый цвет. При этом на ее юбке была надпись Zexist.
"Покажи еще", - слышно, как кричит кто-то из толпы.
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Отметим, после голосования Зеленский также принял участие в опросе и ответил на пять вопросов.