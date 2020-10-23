В Украине обновили карантинные зоны, в красной оказались 10 областных центров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

Новые зоны карантина будут действовать 14 дней, начиная с 00:00 26 октября. То есть, обновленные ограничения вступят в силу сразу после выборов.

Так, в красную зону попали:

Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов;

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Лебедин, Сумской район Сумской области;

Нежин Черниговской области.

Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

Теперь здесь запрещено: посещение учебных заведений. Работа торговых центров, кафе, ресторанов.

В оранжевой зоне оказались такие областные центры: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон.

А также город Киев.

Тут запрещается работа туристических баз, хостелов; работа развлекательных центров, ресторанов, кафе в ночной час; работа Фитнес-центров, спортзалов; ввводится ограничение для проведения массовых мероприятий 1 человек на 20 квадратных метров, не больше 100 человек.

Отметим, на днях Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания китайским вирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Тем временем, эпидемиологи бьют тревогу и уверят, что без жестких мер не обойтись, иначе стране угрожает коллапс.

В частности эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк обращает внимание, что уже сейчас многие больницы переполнены. Кроме того, страна может столкнуть с нехваткой медиков.

«Поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", — подчеркнула врач.

Отметим, за сутки 22 октября в Украине китайский вирус подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.

За последние сутки наибольший прирост больных в таких регионах:

Харьковская область - 693 выявленных случаи, 8 летальных.

Киев - 635 новых случаев, 14 летальных.

Киевская область - 270 новых больных, 16 пациентов умерли.

Одесская область - 571 новый случай, 3 летальных.

Хмельницкая область - 471 новый больной, без потерь.

Житомирская область - 426 новых случаев, 5 летальных.

Запорожская область - 402 новых случая, без потерь.

Львовская область - 378 новых случаев, 13 летальных.

Тернопольская область - 330 новых случаев, 3 летальных.

Полтавская область - 316 новых случаев, 7 летальных.

Днепропетровская область - 312 новых случаев, 14 летальных.

При этом вводить тотальный карантин власть пока не собирается.

В Кабмине пока только представили новый законопроект, который обязывает украинцев не просто носить маски в общественных местах, но и делать это правильно. Так, штраф за ношение маски неподобающим образом должен составить 170 гривен. При этом повторное нарушение обойдется уже в 255 гривен.

Напомним, Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев в разгар эпидемии: «штрафовать сразу».

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