В Украине обновили карантинные зоны, в красной оказались 10 областных центров
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.
Новые зоны карантина будут действовать 14 дней, начиная с 00:00 26 октября. То есть, обновленные ограничения вступят в силу сразу после выборов.
Так, в красную зону попали:
Горяча Каменских свела с ума сочными формами в мокром бикини: «Сладкая такая»
Новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!"
Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
"До минус 11": снежное похолодание прорвется в Украину, синоптики назвали дату
- Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов;
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- город Лебедин, Сумской район Сумской области;
- Нежин Черниговской области.
- Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;
- города Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
Теперь здесь запрещено: посещение учебных заведений. Работа торговых центров, кафе, ресторанов.
В оранжевой зоне оказались такие областные центры: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон.
А также город Киев.
Тут запрещается работа туристических баз, хостелов; работа развлекательных центров, ресторанов, кафе в ночной час; работа Фитнес-центров, спортзалов; ввводится ограничение для проведения массовых мероприятий 1 человек на 20 квадратных метров, не больше 100 человек.
Отметим, на днях Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания китайским вирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют.
Тем временем, эпидемиологи бьют тревогу и уверят, что без жестких мер не обойтись, иначе стране угрожает коллапс.
В частности эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк обращает внимание, что уже сейчас многие больницы переполнены. Кроме того, страна может столкнуть с нехваткой медиков.
«Поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", — подчеркнула врач.
Отметим, за сутки 22 октября в Украине китайский вирус подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.
За последние сутки наибольший прирост больных в таких регионах:
Харьковская область - 693 выявленных случаи, 8 летальных.
Киев - 635 новых случаев, 14 летальных.
Киевская область - 270 новых больных, 16 пациентов умерли.
Одесская область - 571 новый случай, 3 летальных.
Хмельницкая область - 471 новый больной, без потерь.
Житомирская область - 426 новых случаев, 5 летальных.
Запорожская область - 402 новых случая, без потерь.
Львовская область - 378 новых случаев, 13 летальных.
Тернопольская область - 330 новых случаев, 3 летальных.
Полтавская область - 316 новых случаев, 7 летальных.
Днепропетровская область - 312 новых случаев, 14 летальных.
При этом вводить тотальный карантин власть пока не собирается.
В Кабмине пока только представили новый законопроект, который обязывает украинцев не просто носить маски в общественных местах, но и делать это правильно. Так, штраф за ношение маски неподобающим образом должен составить 170 гривен. При этом повторное нарушение обойдется уже в 255 гривен.
Напомним, Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев в разгар эпидемии: «штрафовать сразу».
Как сообщала Politeka, отмена Нового Года на карантине, власть пошла на отчаянный шаг: "Елка в этот раз будет..."
Также Politeka писала, что Зеленский сделал заявление о жестком карантине в ожидании вакцины: "Вы должны понять"