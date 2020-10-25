Пощастить не всім

Українці отримають перші виплати вже в наступному місяці

Як передає Politeka.net, категорії громадян, для яких передбачені доплати, озвучили в прес-службі Міністерства оборони України.

Так, надбавки отримають військовослужбовці військово-медичних установ, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на "китайський" вірус.



Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що додаткова доплата в розмірі до 300 відсотків заробітної плати до цього військовим не нараховувалася.

"Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, в тому числі з фонду Міністра оборони України. Дані виплати будуть нараховуватися за період від 2 червня 2020 року", - зазначив глава Міноборони.

Щоб отримати заохочення, військовослужбовець повинен пред'явити довідку закладу охорони здоров'я з інформацією про поданий облік фактичного часу виконання робіт з лікування хворих та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати будуть нараховані вже в листопаді.

Раніше ми повідомляли, що українці за час пандемії китайського вірусу і карантину дуже сильно збідніли, але це ще не межа.

Зокрема, в Україні знизився рівень добробуту на 9% в доларовому вираженні в першому півріччі.

У процентному співвідношенні показник України є одним з найбільших негативних показників серед інших країн - багато хто опинився за межею бідності.

Нагадаємо, що пенсії українців під загрозою, в Раді підтвердили тривожний прогноз Кабміну: "у нас немає...".

Як повідомляла Politeka, зарплати українців різко підкачуть, в Кабміні озвучили нові суми: коли чекати підвищення.

Також Politeka писала, що українцям тричі підвищать пенсії, хто отримає більше грошей: "вже в грудні...".