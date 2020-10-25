Українці отримають перші виплати вже в наступному місяці
Як передає Politeka.net, категорії громадян, для яких передбачені доплати, озвучили в прес-службі Міністерства оборони України.
Так, надбавки отримають військовослужбовці військово-медичних установ, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на "китайський" вірус.
Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що додаткова доплата в розмірі до 300 відсотків заробітної плати до цього військовим не нараховувалася.
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"Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, в тому числі з фонду Міністра оборони України. Дані виплати будуть нараховуватися за період від 2 червня 2020 року", - зазначив глава Міноборони.
Щоб отримати заохочення, військовослужбовець повинен пред'явити довідку закладу охорони здоров'я з інформацією про поданий облік фактичного часу виконання робіт з лікування хворих та віднесення особи до відповідної категорії.
Перші виплати будуть нараховані вже в листопаді.
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