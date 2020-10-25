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Курс валют в Україні різко зміниться, Нацбанк не пощадив гривню: що буде з доларом і євро

Курс валют в Україні 25 жовтня застигне перед новою атакою на гривню, все вирішиться вже в цей понеділок.

Про це свідчать дані експертів з Національного банку України.

Уточнюється, що стодоларова купюра після вихідних підскочить відразу на 2,61 гривню. Також подорожчає і євро. За купюру в сто євро доведеться віддати більше на 13,84 гривні.

Так, курс валют на 25 жовтня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2829,11 грн;

100 євро - 3354,9 грн.

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Експерт Ольга Балєва розповіла, що після карантину розмір субсидії зменшиться.

Якщо зараз у формулі враховують 15% розрахункового заробітку, то за новими правилами, які запрацюють, коли в країні буде знято карантин, – 20%.

За старими правилами сім'я з трьох осіб з доходом в 6000 гривень повинна була платити за комуналку не більше 900 грн. І якщо, наприклад, соціальний норматив комунальних послуг при цьому обходився в 2000 грн, то держава виділяла їм 1100 грн, щоб вони додали свої 900 грн і оплатили комуналку.

За новими правилами ця ж сім'я повинна заплатити зі свого бюджету за комуналку вже 1200 грн.

Зміни повинні були запрацювати з 1 травня, але нововведення на період карантину були відстрочені і будуть введені після карантину.

Після вибуху танкера в Азовському морі шукають трьох росіян

В Азовському морі тривають пошуки трьох членів екіпажу танкера "Генерал Азі Асланов", на якому після вибуху почалася пожежа, передає"Інтерфакс".

"В Азовському морі, після вибуху, сталася пожежа на російському нафтовому танкері, рятувальники шукають трьох членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Попередньо мова йде про громадян РФ: боцмана, 19-річного матроса і 23-річного практиканта. За інформацією агентства, весь екіпаж танкера складався з росіян.

Крім того, співрозмовник "Інтерфаксу" повідомив, що на пошуки в найближчі години планують залучити вертоліт Мі-8. Він вилетить з окупованого Росією Сімферополя. Ще два вертольоти повинні направити на пошуки вранці.

Нагадавши, Туреччина вирішила допомогти Україні боротися з Росією в чорному і Азовському морях: про що домовилися сторони.

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