В отопительный сезон субсидия становится настоящим спасением для многих семей, но после карантина размер выплат сократится

Эксперт Ольга Балева рассказала, что после карантина размер субсидии уменьшится.

Если сейчас в формуле учитывают 15% расчетного заработка, то по новым правилам, которые заработают, когда в стране будет снят карантин, – 20%, пишет Вечерний Харьков.

Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. Обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги. Считается он для всех индивидуально.



Она объяснила, что эта формула работает таким образом: чем меньше у человека доход – тем меньше процент для оплаты, чем больше доход – тем больше процент для оплаты. Например, живет один человек, получающий пенсию в размере 2000 гривен – он в среднем будет платить за коммуналку 7% от своей пенсии. А если у его соседа пенсия 5000 гривен то он будет платить, допустим, 11% от свой пенсии.

По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6000 гривен должна была платить за коммуналку не более 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 грн и оплатили коммуналку.

По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн.

Изменения должны были заработать с 1 мая, но в связи с коронавирусом нововведения на период карантина были отсрочены и будут введены после карантина.

Напомним, что сокращение субсидий в 2021 году: в Минфине раскрыли детали.

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