Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро

Курс валют в Украине 25 октября застынет перед новой атакой на гривну, все решится уже в этот понедельник.

Об этом свидетельствуют данные экспертов из Национального банка Украины.

Уточняется, что стодолларовая купюра после выходных подскочит сразу на 2,61 гривну. Также подорожает и евро. За купюру в сто евро придется отдать больше на 13,84 гривны.

Так, курс валют на 25 октября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2829,11 грн;

100 евро – 3354,9 грн.

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Эксперт Ольга Балева рассказала, что после карантина размер субсидии уменьшится.

Если сейчас в формуле учитывают 15% расчетного заработка, то по новым правилам, которые заработают, когда в стране будет снят карантин, – 20%.

По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6000 гривен должна была платить за коммуналку не более 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 грн и оплатили коммуналку.

По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн.

Изменения должны были заработать с 1 мая, но нововведения на период карантина были отсрочены и будут введены после карантина.

После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян

В Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар, передает "Интерфакс".

"В Азовском море, после взрыва, произошел пожар на российском нефтяном танкере, спасатели ищут трех членов экипажа", - говорится в сообщении.

Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.

Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром.

Напомним, Турция решила помочь Украине бороться с Россией в Черном и Азовском морях: о чем договорились стороны.

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