Американська фітнес-модель Ана Чері розбурхала фантазію новим образом

Як відомо, красуня не боїться і не соромиться оголюватися, так як є володаркою бездоганної фігури і в цьому заслуга, в першу чергу, самої Ани. Наполегливі тренування і заняття спортом дозволяють їй робити це.

Модель часто знімається для чоловічих журналів або влаштовує рекламні зйомки в купальнику, а також в різних цікавих образах, передає Politeka.net.

Цього разу Чері попозувала в образі спокусливого зайчика з м'ячем. Вона одягла спортивний топ, трусики і гольфи, а на пікантному місці у неї красувався пухнастий хвостик.

Всього за якихось 30 хвилин її знімок зібрав понад 30 тисяч лайків. Шанувальники не скупилися на компліменти на адресу спекотної красуні.

"Дуже апетитно", - пишуть в коментарях.

Раніше ми також писали, що Ана зі спортивної фітнес-красуні перетворилася на ніжну дівчину, що прогулюється на вулиці в коротенькій сукні з атласу. Бежевий колір наряду дуже вигідно підкреслив бронзову шкіру.

Засмагла модель з вимазаним шиммером тілом приспустила рукава міні-сукні і показала також бюст у всій красі. При цьому легкий макіяж був зовсім непомітним.

Ось що пишуть в мережі з приводу незвичного образу Ани:

"Прекрасна принцеса😍 💘 🌹 😘; така приголомшлива дівчина; я люблю тебе моя чудова дружина; ніколи ще це не виглядало так романтично 😛 а як щодо макіяжу?; Дуже добре . .. камера тебе точно любить; виглядає приголомшливо🤩 🔥; Я бачив свою Чері😍».

Нагадаємо, що Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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