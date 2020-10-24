Американская фитнес-модель Ана Чери взбудоражила фантазию новым образом

Как известно, красотка не боится и не стесняется обнажаться, так как является обладательницей безупречной фигуры и в этом заслуга, в первую очередь, самой Аны. Упорные тренировки и занятия спортом позволяют ей делать это.

Модель часто снимается для мужских журналов или устраивает рекламные съемки в купальнике, а также в различных интересных образах, передает Politeka.net.

В этот раз Чери попозировала в образе соблазнительного зайки с мячем. Она надела спортивный топ, трусики и гольфы, а на пикантном месте у нее красовался пушистый хвостик.

Всего за каких-то 30 минут ее снимок собрал свыше 30 тысяч лайков. Поклонники не скупились на комплименты в адрес жаркой красотки.

"Очень аппетитно", - пишут в комментариях.

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Загорелая модель с измазанным шиммером телом приспустила рукава мини-платья и показала также бюст во всей красе. При этом легкий макияж был совсем незаметным.

Вот что пишут в сети по поводу непривычного образа Аны:

«Прекрасная принцесса 😍💘🌹😘; Такая потрясающая девушка; Я люблю тебя моя великолепная жена; никогда еще это не выглядело так романтично😛 А как насчет макияжа?; Очень хорошо ... камера тебя точно любит; Выглядит потрясающе 🤩🔥; Я видел свою чери 😍».

Напомним, что Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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