Британська супермодель Демі Роуз посвітила бездоганною фігурою, вбравшись в крихітний купальник

Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Звикаю до острівного життя..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Роуз позує в крихітному купальнику, який задерла до непристойності. Також можна помітити, що верх ледь витримує «натиск» значних обсягів знаменитості.

"Однозначно найкраща», «вогонь», «Красуня на мільйон доларів», «красива і ідеальна", " бездоганна форма. Краща", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала сміливий образ в прозорій сукні.

Модель стала відома задовго до того, як почала вести Instagram. Однак справжню популярність отримала вже після ведення сторінки в соціальній мережі. П'ять років тому Демі змінила своє життя, після того, як переїхала з Великобританії в Америку.

У США Роуз почала брати участь в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати до відомих журналів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер