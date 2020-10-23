Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала смелый образ в прозрачном платье

Модель стала известна задолго до того, как начала вести Инстаграм. Однако настоящую популярность получила уже после ведения страницы в социальной сети. Пять лет назад Деми изменила свою жизнь, после того, как переехала из Великобритании в Америку.

В США Роуз начала участвовать в реалити-шоу Taz’s Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосъемках. После этого Деми начали приглашать в известные журналы.

Роуз по сей день снимается для мужских глянцев, рекламирует одежду и смело появляется на публике в прозрачных костюмах. Этот раз не был исключением. Роуз блеснула фигурой в тонком и прозрачном платье из «серебра» и показала при этом ягодицы, ничуть не стесняясь камеры. Девушка повернулась спиной, чтобы поклонники рассмотрели все самое интересное:

«Девочка солнце😍😍😍; Хороший видок; малышка просто золотце; Я согласен 8); Mamasota me la pido😍😈🔥😍; В самом деле? Святые вещи, подайте девушке одежду; Впечатляющий образ; Получите свою одежду; Mi amor ❤; Мечты .. отличные🌹🌹🌹; отлично ❤️; Вкуснятина; Красивая булочка, горячая фигура👅; Показать фронт надо; Очень хорошо. ..; Вау ... Супер ... 🔥🔥🔥😍».

Также мы писали, что Деми с гордостью показывает, как выглядит без диет и упражнений. Девушка не делала пластики, а потому ее естественная красота привлекает все больше внимания в социальной сети. На простом селфи девушка сделал акцент на бюсте в бежевом бра и довольно аккуратным и милым драгоценностям, дополнившим ее образ.

Вот что пишут в сети:

«Твои глаза прекрасны❤️; Красота перегружена🌷⚘⚘⚘😍😚; Буфера до обморока просто; Покахонтас любопытная иностранная красота; Удачи, горячие малышки; Моника Беллуччи?; Ты лиса!; Красивое лицо💖; Почему тебе грустно, дорогая 💖; Так мило и мило; Mamasita hermosa😍; О, как мило !!!; Так горячо; так мило 💐».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике