Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла кокетливий образ на новому фото

Ана часто змінює образи і рекламує одяг власного виробництва. Щоб привернути увагу до себе, Чері постійно показує на фото свої достоїнства і з гордістю підкреслює: вона не худне і не любить дієт. Дівчині подобається більше смачно харчуватися і багато займатися в спортзалі, а обмежувати себе в їжі вона не рекомендує.

При цьому Ана слід правилам здорового способу життя і їсть корисну їжу, періодично розповідаючи в Instagram рецепти смакоти, що готує для себе і чоловіка. На одному зі своїх фото спортсменці вдалося захопити незвичним для себе виглядом.

Дівчина приміряла білу сукню з глибоким вирізом на грудях і доповнила пікантний образ безліччю акуратних прикрас. Допомогти виглядати жарко і стильно одночасно зірці допомогли також акуратна укладка і природний макіяж.

"Приємно бачити таке; Красиво 💋; як це сказати, ви чудові; ви неймовірно мила і красива; Divino mmsita😘 💋; чудово👸 😍 🙌; ідеально♥️; дуже красива дама !!!!! Люблю всі твої фото, ти приголомшливо виглядаєш; чудове фото📸 😀 😍; О, Боже мій, у тебе відмінне, дуже красиве тіло, дитинко; мені це подобається; que hermosura de mujer❤️😘 🌹; прекрасна спадкоємиця😍; ідеальна жінка не існує ....; Гарне обличчя 💋" »

Щоб продовжувати інтригувати образами, Ана також знімається для чоловічих журналів або влаштовує рекламні зйомки бікіні. Не так давно вона блищала в чорному купальнику досить мінімалістичного і навіть скромного дизайну.

Однак одна маленька деталь надала їй пікантності-тоненький срібний ланцюжок на стегнах і талії, яка підкреслила привабливість Чері.

Ось що пишуть в мережі:

"Красивий бікіні🔥 🔥 🔥; ти добре виглядаєш, Ана; відмінно; це ідеальний подарунок нам👏; екзотика серед тропіків🍌; чудова форма, гарний прес і стегна, ця поза стегна добре виглядає, приголомшлива фітнес-форма, видатний вигляд! 💍type; 👌Magnifique lady ❤️; Статура на точці; як ти не модель Victoria Secret? Не витрачайте час на IG. Хто твій агент?».

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