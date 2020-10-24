Американская фитнес-модель Ана Чери примерила кокетливый образ на новом фото

Ана часто меняет образы и рекламирует одежду собственного производства. Чтобы привлечь внимание к себе, Чери постоянно показывает на фото свои достоинства и с гордостью подчеркивает: она не худеет и не любит диет. Девушке нравится больше вкусно питаться и много заниматься в спортзале, а ограничивать себя в пище она не рекомендует.

При этом Ана следует правилам здорового образа жизни и ест полезную пищу, периодически рассказывая в Инстаграм рецепты вкусностей, что готовит для себя и мужа. На одном из своих фото спортсменке удалось восхитить непривычным для себя видом.

Девушка примерила белое платье с глубоким вырезом на груди и дополнила пикантный образ множеством аккуратных украшений. Помочь выглядеть жарко и стильно одновременно звезде помогли также аккуратная укладка и естественный макияж.

«Приятно видеть такое; Красиво 💋; Как это сказать, вы великолепны; Вы невероятно милая и красивая; Divino mmsita😘💋; Великолепно 👸😍🙌; Идеально ♥ ️; Очень красивая дама !!!!! Люблю все твои фото, ты потрясающе выглядишь; Великолепное фото 📸 😀 прекрасная плутовка 😍; О, боже мой, у тебя отличное, очень красивое тело, детка; мне это нравится; Que hermosura de mujer ❤️😘🌹; Прекрасная наследница 😍; Идеальная женщина не существует ....; Красивое лицо 💋».

Чтобы продолжать интриговать образами, Ана также снимается для мужских журналов или устраивает рекламные съемки бикини. Не так давно она блистала в черном купальнике довольно минималистичного и даже скромного дизайна.

Однако одна маленькая деталь придала ей пикантности – тоненькая серебряная цепочка на бедрах и талии, которая подчеркнула привлекательность Чери.

Вот что пишут в сети:

«Красивый бикини🔥🔥🔥; Ты хорошо выглядишь, Ана; Отлично; это идеальный подарок нам👏; экзотика среди тропиков🍌; Превосходная форма, красивый пресс и бедра, эта поза бедра хорошо выглядит, потрясающая фитнес-форма, выдающийся вид! 💍type; 👌Magnifique lady ❤️; Телосложение на точке; Как ты не модель Victoria Secret? Не тратьте время на IG. Кто твой агент?».

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