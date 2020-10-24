Украинская танцовщица, модель и участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели вновь удивила своей экстравагантной внешностью

Как сообщает Politeka, впервые о девушке начали говорить после того, как она попала в балет знаменитой исполнительницы Насти Каменских. А в 2019 году она стала участницей шоу "Танцы со звездами" в паре с известным рэпером из Беларуси Серегой. В этом году горячая мулатка выступает с экс-участником шоу "Холостяк", известным футболистом Сергеем Мельником.

У девушки очень яркая внешность, она обожает эпатировать фанатов откровенными образами. Сегодня красотка показала видеоролик, на котором запечатлен фрагмент ее участия в шоу.

"Три года назад я бы никогда не подумала что окажусь на этом проекте и буду стоять рядом со своим любимым артистом 🙏🏾 Так комфортно как на том эфире я никогда себя не чувствовала, очень рада что у меня есть такой пример трудолюбия и таланта @kamenskux ❤️ и я росту рядом с этим великолепным артистом ❤️ спасибо @olya_flow_masters что поверила в меня ❤️", – подписала ролик Аделина.

На кадрах – сама певица, ее партнер по танцам и ведущие шоу – Настя Каменских и Юрий Горбунов. "Очень горячо!", восклицает Настя, которой, очевидно понравилось выступление девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lil Deli (@adelina.deli) 23 Окт 2020 в 5:30 PDT

Фанаты согласились с мнением NK, о чем и написали в комментариях.

"Вам так комфортно на этом эфире, потому, что Вы - ЗВЕЗДА и у Вас достойный партнер! Моя любовь 😘❤️❤️❤️ Класно🤠👍 🔥🔥🔥🔥 Лучшая ❤️❤️", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Аделина Дели показала горячий кадр из новой фотосесии. На фото танцовщица в ярком костюме, не скрывающем высокой груди и соблазнительных бедер 18-летней девушки.

Фолловеры по достоинству оценили внешность своей любимицы, о чем написали в комментариях к посту.

Напомним, Беринчик угрожает конкуренту по «Танцам со звездами», появилось видео.

Как писала Politeka, известный блогер высказал мнение, что судьи «Танцев со звездами» занижают оценки паре Марченко-Чаплин.

Также Рoliteka сообщала, в семье Леси Никитюк случилось большое горе.