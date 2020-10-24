В опалювальний сезон субсидія стає справжнім порятунком для багатьох сімей, але після карантину розмір виплат скоротиться

Експерт Ольга Балєва розповіла, що після карантину розмір субсидії зменшиться.

Якщо зараз у формулі враховують 15% розрахункового заробітку, то за новими правилами, які запрацюють, коли в країні буде знято карантин, – 20%, пише Вечірній Харків.

Розмір субсидії вважається як різниця між вартістю комуналки та обов'язкового платежу. Обов'язковий платіж - це певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за комунальні послуги. Вважається він для всіх індивідуально.



Вона пояснила, що ця формула працює таким чином: чим менше у людини дохід – тим менше відсоток для оплати, чим більше дохід – тим більше відсоток для оплати. Наприклад, живе одна людина, яка отримує пенсію в розмірі 2000 гривень – вона в середньому платитиме за комуналку 7% від своєї пенсії. А якщо у його сусіда пенсія 5000 гривень то він буде платити, припустимо, 11% від своєї пенсії.

За старими правилами сім'я з трьох осіб з доходом в 6000 гривень повинна була платити за комуналку не більше 900 грн. І якщо, наприклад, соціальний норматив комунальних послуг при цьому обходився в 2000 грн, то держава виділяла їм 1100 грн, щоб вони додали свої 900 грн і оплатили комуналку.

За новими правилами ця ж сім'я повинна заплатити зі свого бюджету за комуналку вже 1200 грн.

Зміни повинні були запрацювати з 1 травня, але у зв'язку з коронавірусом нововведення на період карантину були відстрочені і будуть введені після карантину.

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