У 2021 році на субсидії в Україні буде виділено 36,6 млрд гривень
Таку заяву зробив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев в колонці для «Європейської правди». За його словами, витрати на соціальний захист українців у 2021 році зростуть. У держбюджеті на наступний рік, який мають затвердити народні депутати, на ці цілі закладено 322,8 мільярдів гривень.
У Мінфіні зазначили, що зараз йде багато розмов про скорочення фінансування пільг і субсидій. Однак гроші на ці цілі виділяються.
«У видатках бюджету-2021 на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу передбачено 36,6 млрд гривень», - наголошується в заяві.
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У планах наступного року надати субсидії майже 5 млн домогосподарств. Зазначається, що кількість одержувачів субсидії та загальна сума коштів, необхідних для виплати допомоги, розраховувалася з урахуванням кількості одержувачів субсидії у 2020 році.
Додамо, що в 2021 році будуть також виділені гроші на забезпечення житлом українських бійців. На ці потреби виділено 0,6 млрд гривень.
Раніше ми писали, що Мінфін заклав у бюджет 2021 року близько 204 мільярдів гривень на пенсійне забезпечення українців. Це на 1,5 мільярда більше, ніж у 2020 році.
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